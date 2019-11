Verfilming van Saint-Saucisse wint erfgoedprijs in Mechelen Frank Eeckhout

08u53 0 Geraardsbergen De Mechelse Ciné- en Videoclub Mecina heeft de kortfilm Saint-Saucisse bekroond met de prijs van beste binnenlandse erfgoedfilm. De opnames werden in 2015 gemaakt tijdens de vijfhonderdste editie van de Processie van Plaisance door vijf cameramannen van de filmclub.

Amateur-cineasten van verschillende Vlaamse filmclubs zonden 24 films in voor dit festival. Een professionele jury nomineerde 9 films. Deze films werden geprojecteerd op groot scherm voor het publiek. Na de filmvoorstelling heeft de jury uiteindelijk de kortfilm Saint-Saucisse bekroond met de prijs van beste binnenlandse erfgoedfilm. “Saint-Saucisse is een zeer authentieke film, waaruit blijkt dat volkse feesten nog steeds hun plaats hebben. De film handelt over een leuk, plezant en onbekend thema, dat mooi aansluit bij immaterieel erfgoed”, motiveert de jury deze bekroning.

Volgens Wouter Van Springel, directeur van Breedbeeld, een organisatie die beeldmakers ondersteunt, is het onderwerp van de kortfilm Saint-Saucisse zeer humoristisch in beeld gebracht. De DVD met de filmreportage en de kortfilm zijn voor 10 euro te koop in toeristische dienst de Permanensje op de Markt in Geraardsbergen.