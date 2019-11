Vandalen duwen voor tweede keer stalen bobijn in Dender Frank Eeckhout

19 november 2019

13u55 0 Geraardsbergen Voor de tweede keer in amper 10 dagen hebben vandalen een stalen bobijn in de Dender gegooid ter hoogte van het waterzuiveringsstation in Geraardsbergen.

Brandweerpost Geraardsbergen werd dinsdag kort na de middag opgeroepen voor een groot stalen voorwerp dat boven het wateroppervlak van de Dender uitstak. Voor de tweede keer op korte tijd bleek het om een groot stalen bobijn te gaan. Die brengt de scheepvaart op de Dender in gevaar. De stalen bobijn is eigendom van een bedrijf dat een dikke elektriciteitskabel legt langs de rivier. “Je zou gaan denken dat sommige onverlaten een nieuwe sport willen introduceren: bobijnengooien. Intriest is het als men geen beter tijdverdrijf vindt. Ik maak de daders erop attent dat dit niet alleen verfoeilijk maar ook strafbaar is.

