Vandaal (36) krijgt in beroep veertig maanden cel met uitstel in beroep Jeffrey Dujardin

28 juni 2019

13u44 0 Geraardsbergen Een 36-jarige man uit Geraardsbergen heeft veertig maanden cel met probatieuitstel gekregen in beroep na zwaar vandalisme in Geraardsbergen. “We geven u nog een kans", zei de voorzitter bij het voorlezen van het arrest.

De dertiger trok samen met een kompaan op 20 november 2017 door Geraardsbergen. Ze waren onder invloed van drank en drugs, ze gooiden een telefoon op de grond in een reisbureau en bedreigden de bediende en schopten keet in een frituur. De twee lieten een spoor van vernieling na in Geraardsbergen. In eerste aanleg kreeg de man veertig maanden cel, hij is geen onbekende voor het gerecht. Hij kreeg eerder al drie werkstraffen.

In beroep vroeg zijn advocaat, meester Raan Colman, een straf met uitstel onder voorwaarden. “Hij heeft zijn lesje geleerd, de acht maanden in de cel hebben hem doen inzien dat hij verkeerd bezig was”, klonk het. De procureur-generaal in beroep vroeg de bevestiging van straf. De beklaagde kreeg het laatste woord, “Ik wil mij in de eerste plaats verontschuldigen, ik wil me laten helpen”, zei hij. Het hof volgde de vraag van zijn advocaat.