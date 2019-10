Van grondwerker tot spoorwegbouwer: Confederatie Bouw roept Kristof Papeleu uit tot jonge Vlaamse ondernemer van het jaar Frank Eeckhout

10 oktober 2019

15u49 6 Geraardsbergen De Confederatie Bouw heeft Kristof Papeleu (31) uit Geraardsbergen uitgeroepen tot Jonge Vlaamse Aannemer van het jaar. “Na mijn studies als bachelor stond ik voor de keuze: via een schakeljaar industrieel ingenieur worden ofwel een eigen bedrijf oprichten. Ik koos voor het tweede en dat heeft mij geen windeieren gelegd”, glundert Kristof.

Kristof Papeleu heeft zijn bedrijf letterlijk en figuurlijk van de grond af opgebouwd. Zijn bedrijf is ontstaan uit een uit de hand gelopen hobby van toen hij nog in Aalst voor professionele bachelor bouw studeerde. “Toen al voerde ik grondwerken uit voor particulieren, onder meer voor de aanleg van zwembaden en het bouwrijp maken van terreinen. Ik heb er toen voor gekozen om verdere studies te laten schieten en een eigen bedrijf uit de grond te stampen. Ik werd actief in grond- en afbraakwerken, riolerings- en funderingswerken. Via kleinere opdrachten kwam ik uiteindelijk terecht in een bijzondere marktniche die nu voor ongeveer 90% mijn hoofdactiviteit is geworden: de uitvoering van spoorwegwerken", schets Kristof zijn loopbaan.

Binnen dit zeer specifieke segment is Kristof Papeleu van alle markten thuis: van de uitvoering van kabelwerken en seininrichtingen, de aanleg van sporen en wissels, de vernieuwing van spoorovergangen en de uitvoering van werken aan bovenleidingen tot het bouwen van fietsers- en voetgangerstunnels onder het spoor. “Dat is precies de sterkte van mijn bedrijf. Wij kunnen het volledige gamma aan spoorwegwerken allemaal zelf uitvoeren. Wij breken zelf uit, voeren zelf de grondwerken uit, nivelleren en leggen de sporen opnieuw aan. We doen daarvoor zelden een beroep op onderaannemers. We beschikken over een ruim machinepark en over een 10-tal eigen werknemers. Ik sta trouwens altijd zelf op de bouwplaats. Mijn bedrijf, als eenmanszaak begonnen, is intussen een bvba geworden maar draagt nog altijd mijn persoonlijke naam.”

Werken aan sporen vereist vaak nacht- en weekendwerk. Bovendien moeten de werken vaak binnen zeer strikte termijnen worden uitgevoerd om het treinverkeer minimaal te storen. “Het werk is zowel operationeel, technisch als administratief – we voeren overheidsopdrachten uit – complex. Naast mijn topmedewerkers op het terrein, word ik dagelijks ondersteund door een burgerlijk ingenieur bouwkunde. Ook mijn partner Sarah en zus Sofie hebben een sleutelrol binnen het bedrijf. Het feit dat we een hecht familiebedrijf zijn, maakt dat we elke uitdaging aankunnen en heel snel en flexibel zijn. Ons motto is dan ook ‘Gaat niet, bestaat niet’", knipoogt Kristof.

De erkenning van de Confederatie Bouw kwam voor de jonge ondernemer als een complete verrassing. “Ik wist niet eens dat deze wedstrijd bestond, laat staan dat ik mezelf als één van de kanshebbers zag. Ik zie dit als een bekroning voor het harde werk van de afgelopen jaren. Het bedrijf draagt mijn persoonlijke naam en is als een kind voor mij. Voor het bedrijf hoop ik vooral dat dit onze uitstraling ten goede komt. Ik wil het bedrijf verder laten groeien. Maar alleen op één voorwaarde. Als groei automatisch betekent dat we moeten inboeten aan kwaliteit en klanttevredenheid, dan blijf ik liever ‘klein’", besluit Kristof.