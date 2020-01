Uniek carnavalsmasker maken bij Astertechnics Frank Eeckhout

23 januari 2020

15u45 2 Geraardsbergen Bij Astertechnics in Geraardsbergen kunnen kinderen vanaf 8 en volwassenen een tweedelige workshop volgen om unieke carnavalsmaskers te maken.

“We maken een masker op maat van je gezicht en gaan aan het werk met gips. Om het masker verder vorm te geven gaan we aan de slag met karton, verschillende soorten stof, lintjes en belletjes. Het masker kan op een stokje bevestigd worden zoals de maskers van Venetië of aan een haakje om op te hangen", laat begeleidster Laurence Vandenameele weten. De workshops vinden plaats op 1 en 8 februari telkens van 14 tot 17 uur. Inschrijven kan via info@astertechnics.be of www.astertechnics.be en kost 55 euro, materiaal, drankje en tussendoortje inbegrepen.