Uitslaande woningbrand in Dagmoedstraat in Schendelbeke Frank Eeckhout

22 augustus 2020

01u12 38 Geraardsbergen In de Dagmoedstraat in de Geraardsbergse deelgemeente Schendelbeke heeft een nachtelijke brand een woning voor een groot deel in de as gelegd. De bewoners slaagden er tijdig in om de woning te verlaten.



Brandweerpost Geraardsbergen werd omstreeks 00.15 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Dagmoedstraat. Bij aankomst van de pompiers sloegen de vlammen al door de ramen van de woning. De bewoners, een gezin met drie kinderen, konden ontkomen aan de vlammen. Bij de bluswerken kreeg de brandweer van Geraardsbergen steun van de korpsen uit Denderleeuw en Ninove. Buurtbewoners hoorden ook enkele luide knallen.

Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) kwam ter plaatse om zich te vergewissen van de situatie. “De woning ging voor een groot deel in de vlammen op en zal voor een groot deel heropgebouwd moeten worden. De vrouw was in shock en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De man en de kinderen kunnen de nacht doorbrengen bij vrienden. Zaterdagmorgen bekijken we samen of er een doorgangswoning vrij is waar ze dan voor een langere tijd kunnen verblijven", zegt De Padt.

Later meer.