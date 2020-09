Uitslaande dakbrand in Overboelare: brandweer kan woongedeelte redden van de vlammen Frank Eeckhout

13 september 2020

08u22 0 Geraardsbergen Een uitslaande brand heeft de zolderverdieping van een woning in de Zavelstraat in Overboelare helemaal in de as gelegd. Het woongedeelte liep rook en waterschade op. De twee bewoners konden het huis tijdig verlaten. De vrouw verkeerde in shock, de man werd overgebracht naar het ziekenhuis omdat hij rook had ingeademd.

De eigenaars hadden hun bungalow in de Zavelstraat vier geleden nog grondig gerenoveerd. Zaterdagnamiddag werden aan het dak roofingwerken uitgevoerd. Blijkbaar was een deel daarvan beginnen smeulen waarna het dakgebinte vuur vatte. Omstreeks 17.40 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd maar bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak. “Onze brandweermannen hadden het vuur vrij snel onder controle. Ze slaagden erin het woongedeelte te vrijwaren van de vlammen. Dat liep wel water- en rookschade op. De bewoners waren erg onder de indruk. We hebben hen onderdak aangeboden maar ze konden terecht bij familie hier in de buurt", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Omdat brandweerpost Geraardsbergen op het moment van de brand bijstand verleend aan een zware fabrieksbrand in Laarne, werd een tankwagen van post Denderleeuw opgevorderd om de watervoorziening te garanderen in Overboelare.