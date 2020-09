Uitgestelde concert met Tom Vanstiphout en Nina Babet in Arjaantheater Frank Eeckhout

26 september 2020

11u43 0 Geraardsbergen Wat een voorjaarsconcert plande te zijn in de kerk van Moerbeke, wordt uiteindelijk een herfstig concert in het Arjaantheater. Op vrijdag 16 oktober brengen Nina en Tom hun langverwachte ‘Soundcheck songs and backstage stories’ in het Arjaantheater, een concert dat het resultaat is van een lange muzikale rijping.

Nina Babet en Tom Vanstiphout liepen elkaar zo’n twintig jaar geleden voor het eerst tegen het lijf, toen ze allebei hun eerste voorzichtige stappen in de muziek zetten. Sindsdien kruisten hun paden regelmatig en het broeierige gevoel groeide dat ergens in de plooien van de tijd een hechtere samenwerking te wachten lag. Dat moment is nu gekomen. Want nu is het eindelijk tijd voor Tom en Nina om uit de schaduw te treden en zelf in de spotlights te gaan staan. “Verwacht je aan een avontuurlijke rondrit door een rijk muzikaal landschap dat bevolkt wordt door giganten als Kate Bush, James Taylor, Joni Mitchell, Elton John, Fleetwood Mac en de Beatles, met twee gepassioneerde en getalenteerde muziekliefhebbers als gids", laat cultuurfunctionaris Veerle Cherretté weten. Reserveren kan via CC De Abdij op het nummer 054/43.72.61 of via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be.