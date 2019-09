Uitbater Oudenberghof vat tafelschuimer bij de kraag Frank Eeckhout

23 september 2019

14u57 17 Geraardsbergen De uitbater van het Oudenberghof in Geraardsbergen heeft donderdag een tafelschuimer bij de kraag gevat. De politie kwam ter plaatse en arresteerde de man.

Donderdagmiddag 19 september ging een man eten in het Oudenberghof in Geraardsbergen. Hij bestelde een maaltijd, dronk enkele biertjes en wijn en trakteerde ook nog een paar klanten. Daarna verliet de man de zaak zonder te betalen. Een werknemer liep de man achterna en merkte op dat hij zijn rekening nog niet betaald had. Daarop zette de tafelschuimer het op een lopen. De uitbater reageerde echter alert en kon de man bij de kraag vatten. De verdachte, een 37-jarige man uit Boussu, is gekend bij het gerecht voor gelijkaardige feiten. Hij werd door het parket Oost-Vlaanderen gedagvaard in snelrecht en moet zich op 14 oktober verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde.