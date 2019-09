Ubisoft komt naar Middenschool Geraardsbergen en neemt leerlingen mee naar Oude Griekenland Frank Eeckhout

27 september 2019

14u05 14 Geraardsbergen GO! Middenschool Geraardsbergen en gamegigant ‘Ubisoft’ slaan de handen in elkaar en bezorgen leerlingen ongeziene blik op het oude Griekenland. “De leerlingen gaan aan de hand van deze educatieve tool op ontdekkingstocht door het Oude Griekenland en zullen een geschiedenisles beleven als nooit tevoren", zegt leerkracht geschiedenis Michaël De Borre.

Op 15 oktober geeft Ubisoft, een van de grootste gameontwikkelaars ter wereld, een voorstelling van hun ‘Discovery Tour: Ancient Greece’ in de Middenschool. “De leerlingen krijgen dezelfde leerstof die ze normaal in een klassieke les aangeboden krijgen, maar zullen dan aan de hand van een interactieve tool een vergelijking kunnen maken tussen de stadstaten Sparta en Athene. Dit sluit rechtstreeks aan bij de nieuwe eindtermen historisch bewustzijn, die deel uitmaken van de onderwijshervorming die dit jaar in voege is getreden", vertelt leerkracht Michaël De Borre.

Oude Griekenland

De leerkracht geschiedenis is initiatiefnemer van deze dag. Elk jaar neemt hij zijn leerlingen mee op avontuur in de fascinerende wereld van het Oude Griekenland. “We onderzoeken bronnen, bestuderen verhalen en bekijken videofragmenten. Samen dromen we elk jaar opnieuw over hoe die wereld er moet hebben uitgezien. Met de ‘Discovery Tour’ krijgen we de kans om op een vernieuwende en interactieve manier het Oude Griekenland te beleven. We kunnen rondslenteren in de drukke straten van Athene, de trappen van de Acropolis beklimmen of een filosofisch gesprek aangaan met Socrates. Ik kijk ernaar uit om te horen hoe de leerlingen dit ervaren hebben en om samen met de collega’s na te gaan hoe we deze vernieuwende werkvorm vaker kunnen integreren in onze lessen.”

Ook de leerkrachten van de andere scholen uit GO! Scholengroep 20 in Zuid-Oost-Vlaanderen zullen kennis maken met deze innovatieve manier van les geven. “We willen als scholengroep elke kans grijpen om te onderzoeken hoe we vernieuwende werkvormen als deze in ons onderwijs kunnen integreren. Uiteraard vervangen games niet de essentiële instructie door leerkrachten. Het is wel een mooie kans om te variëren in werkvormen en de interesse van leerlingen aan te wakkeren. Iets wat absoluut past in het innovatieve onderwijs waar Scholengroep 20 voor staat”, licht Isabelle Truyen, algemeen directeur van Scholengroep 20, toe.

De dag wordt afgesloten met een infoavond voor ouders over gamen en opvoeden.