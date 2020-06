Twee elektrische deelwagens voor de Geraardsbergenaar Frank Eeckhout

12 juni 2020

09u24 14 Geraardsbergen Staat je tweede wagen ook de helft van de tijd stil? Dan bieden Geraardsbergen en Solva voortaan een milieuvriendelijk, kostenbesparend en sociaal alternatief met twee elektrische deelwagens plaatsen.

Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: je maakt gebruik van de auto wanneer je hem nodig hebt. Wanneer je hem niet nodig hebt, kan iemand anders hem gebruiken. Op die manier wordt de auto beter en doordacht gebruikt. Daarom starten in juni dertien Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten, waaronder Geraardsbergen, met autodelen. Het project kadert binnen het lokale klimaatplan Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen en het actieplan Gedeelde Mobiliteit van SOLVA en Streekoverleg.

Elektrische voertuigen

“Bij veel inwoners staat de (tweede) wagen eigenlijk het grootste deel van de tijd stil in de garage of op de oprit. Daarom is autodelen een goedkoper en gemakkelijker alternatief; een auto enkel wanneer je die nodig hebt. In het kader van de klimaatambities wordt bovendien bewust gekozen om enkel met elektrische voertuigen te werken", legt schepen van Milieu Martine Duwijn (Open Vld) uit. De eerste wagen werd geleverd en staat gebruiksklaar op het Stationsplein. “Weldra komt er een tweede deelwagen op de Vesten. Ook het personeel van de stad zal voor dienstverplaatsingen gebruik maken van de deelwagens. Aan het systeem zijn geen instapkosten of abonnementskosten verbonden. Als gebruiker betaal je enkel voor het effectief gebruik van de deelwagens door een uurprijs en een kilometerprijs. Je kan de auto weken vooraf reserveren of op het moment dat je die nodig hebt", vult schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V) aan.

Om gebruik te maken van de deelwagens meld je je aan met de SHARE Mobility-app. Die app kan je downloaden met je smartphone door bijvoorbeeld de QR-code in te scannen op www.valckeniergroep.be/carsharing/valckenier-share.