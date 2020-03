Triagepunt Huisartsenkring Ninove-Geraardsbergen bij het A.S.Z. Frank Eeckhout

21 maart 2020

10u15 18 Geraardsbergen Om de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, wordt door de Huisartsenkring Ninove-Geraardsbergen een tijdelijk COVID-19 triagepunt opgericht. Dit triagepunt is ingericht in A.S.Z. Geraardsbergen naast de dienst spoedopname.

“In het triagepunt worden mogelijks besmette COVID-patiënten klinisch onderzocht. Indien een ziekenhuisopname mogelijk is, wordt de patiënt doorverwezen. Let wel op, enkel via je eigen huisarts of de dokter van wacht kan je in het triagepunt van de Huisartsenkring Ninove-Geraardsbergen terecht. Spontaan aanmelden bij het triagepunt is niet mogelijk. De huisarts zal aan de hand van een telefonische diagnose beslissen om de patiënt door te sturen naar het triagepunt. De huisarts maakt de afspraak voor de patiënt bij het triagepunt en geeft het uur door wanneer de patiënt naar het triagepunt komt", laat waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont (CD&V) weten.