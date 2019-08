Treinverkeer onderbroken door persoonsongeval Frank Eeckhout

29 augustus 2019

15u48 64 Geraardsbergen Het spoorverkeer op de lijn Geraardsbergen - Denderleeuw werd donderdagnamiddag onderbroken door een persoonsongeval ter hoogte van de spooroverweg in Nuchten in de Geraardsbergse deelgemeente Idegem.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13.45 uur. Een man was met zijn fiets naar de spooroverweg gereden. Daar zette hij zijn tweewieler aan de kant en stapte hij onder een aankomende trein. De man overleed ter plaatse. Door het ongeval bleven de spoorovergangen in Nuchten, in de Middenstraat en in de Jan De Coomanstraat een hele tijd gesloten. De treinreizigers werden geëvacueerd en met bussen naar het dichtsbijzijnde station gebracht. De NMBS zette vervangbussen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.