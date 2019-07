Tour de France in Geraardsbergen: stad verwacht 30.000 kijklustigen Claudia Van den Houte

05 juli 2019

19u05 4 Geraardsbergen De Tour de France trekt zaterdag voor het eerst in 15 jaar door Geraardsbergen. Het hoogtepunt van de Tourpassage is de mythische Muur, waar de strijd om de bolletjestrui wordt beslecht, maar ook op de Vesten en de Markt valt er heel wat te beleven. De organisatoren van ‘Festival Pedal’ en de horecazaken staan paraat om de naar verwachting 30.000 bezoekers te plezieren.

Op de Muur, de Vesten en de Markt staat alles al klaar voor de passage van de Ronde van Frankrijk. Op elk van die drie plaatsen komt er een groot scherm, met op de Vesten ook een vip-tent. ‘Festival Pedal’ biedt onder meer nog muziek, animatie, eten en drinken en kleedt de stad feestelijk in. Ook de horeca-uitbaters zetten hun beste beentje voor. Vooral in Bar Gidon, het café van oud-wielrenner Frederik ‘Fredje’ Penne en zijn vrouw Els op de Markt, wordt er erg uitgekeken naar de Tourpassage: “Als wielercafé is het echt een hoogdag voor ons”, aldus Fredje. “We zullen zaterdag een extra tap buiten zetten en rond 16 uur, vanaf het moment dat de eerste renner over de finishlijn is, zal er een discobar starten.” De voorgevel van Bar Gidon kreeg voor de gelegenheid een gele, een groene en een bolletjestrui. “Het zal een zeer mooie dag worden. We zijn er klaar voor”, aldus Fredje nog.

Gratis mosselen voor bolletjestrui

Op de Muur kijkt Christof Bauwens, uitbater van taverne ‘t Hemelrijck, uit naar de wielerhoogdag: “Hoe groot is de kans dat de Tour aan je deur passeert?”, glundert hij. “Al heel mijn leven wou ik eens naar de Tour gaan kijken, maar het is me nooit gelukt. De beste renners zullen hier zaterdag passeren. De renner die zaterdag als eerste de top van de Kapelmuur bereikt en dus de bolletjestrui mag dragen, die mag hier gratis mosselen met frietjes komen eten.” Voor de andere klanten is er een barbecue. “Met de Ronde van Vlaanderen kan dat moeilijk door het weer, maar nu, met het goede weer, is een barbecue altijd plezant. Ik denk dat we ook veel internationaal volk over de vloer zullen krijgen.”

Familie-uitstap naar Tour

Verschillende wielertoeristen en andere bezoekers voor de Tour kwamen vrijdag al een kijkje nemen op de Muur. Johan L’Ecluse uit Dendermonde stapte met zijn neven en nichten uit onder meer Lokeren en Wachtebeke tot op de Kapelmuur. “Ik ben tussen 1980 en 1985 nog rijkswachter geweest in Geraardsbergen”, vertelt hij. “Eén van mijn nichten heeft zelfs 55 jaar in Geraardsbergen gewoond. Het is leuk om hier terug te zijn. De nostalgie komt boven. We overnachten deze nacht in een B&B in Vollezele, want in Geraardsbergen was er geen plaats meer voor één nacht. We hadden het nochtans een jaar op voorhand aangevraagd. Ik ben niet echt een wielerfanaat, maar ik heb wel sympathie voor de Tour. Zo’n karavaan zie je in geen enkele andere koers. We gaan elk jaar eens op uitstap met de neven en nichten en de doortocht van de Tour de France leek ons wel leuk.”

Muur afgesloten bij overrompeling

Zoals bekend worden er zaterdag 30.000 bezoekers verwacht in Geraardsbergen. Op de site op en rond de Muur kunnen er tussen de 6.000 en de 8.000 toeschouwers afzakken. Als er echter zo’n mensenmassa afzakt naar de Muur dat de veiligheid in het gedrang komt, dan zullen de toegangswegen naar de beklimming worden afgesloten en zullen de toeschouwers naar de andere zones worden geleid.