Tijdelijk verkeersvrij centrum moet heropstart winkelen stimuleren Frank Eeckhout

08 mei 2020

06u46 11 Geraardsbergen Met een verkeersvrij centrum wil het stadsbestuur van Geraardsbergen de heropstart van het winkelen stimuleren. “Op die manier kunnen de trottoirs en parkeervakken ingericht worden als wachtzone en voorkomen we dat de voetgangers zich op het trottoir tussen wachtende klanten moeten begeven", zeggen schepenen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V) en van Middenstand Ann Panis (Open Vld).

Vanaf maandag 11 mei worden de winkelstraten in het centrum van Geraardsbergen verkeersvrij. De straten zullen elke dag van 9 tot 18 uur over de volledige breedte van de weg afgesloten worden met nadars. “Deze maatregelen worden voorlopig ingevoerd tot en met 25 mei. Wekelijks voorzien we een evaluatie met de handelaars en de veiligheidsdiensten. Het gratis parkeren blijft behouden tot 1 juli. Maar om te voorkomen dat parkeerplaatsen volstaan met pendelaars en werknemers uit het centrum, zal er een beperking in tijd zijn zoals in blauwe zone. Men moet dus een parkeerschijf voorleggen. Banners en reclamepanelen op het voetpad zijn verboden en er zullen pop-up fietsenstallingen voorzien worden ter hoogte van leegstaande handelspanden, op locaties waar het voetpad voldoende breed is. De zitbanken in het centrum mogen enkel worden gebruikt door mensen die deze om medische of fysieke redenen nodig hebben om te rusten. De regel zal zoals in alle steden en gemeenten zijn om voornamelijk rechts te houden. Voor de mindervaliden worden tijdelijk bijkomende parkeerplaatsen ingericht in de Adamstraat en op het Stationsplein. Het ziekenhuis is toegankelijk via de Gustaaf Verhaeghelaan. De spoeddienst is te bereiken via de Gustaaf Verhaeghelaan en Kattestraat die tijdelijk twee-richtingen wordt gemaakt tot aan de ingang spoeddienst", somt schepen Fernand Van Trimpont de maatregelen op.

Aan de winkeliers wordt gevraagd om flexibel te zijn in hun openingsuren. schepen van Middenstand Ann Panis

Nauw overleg met diensten economie, mobiliteit, GAS en politie zullen het relanceplan voor de winkels in goede banen moeten leiden. Daarnaast zal regelmatig overleg met winkeliers en handelscentrum de leidraad vormen om het lokaal shoppen op een veilige manier terug op gang te brengen. “Winkelen op afspraak en online lokaal shoppen wordt aangemoedigd, omdat deze nog steeds de minste risico’s inhouden in de verspreiding van het virus. Aan de winkeliers wordt gevraagd om flexibel te zijn in hun openingsuren. Ze mogen gerust vroeger of later (tot 20 uur) open doen om hun klanten meer te kunnen spreiden in tijd. Als winkelier laat je best ook aan je klanten weten wat de rustigste momenten zijn om te komen winkelen. De wekelijkse rustdag blijft, maar hier kan, indien gewenst, het lokaal bestuur nog uitzonderingen toestaan. Aanvragen hiervoor kunnen doorgegeven worden aan dienst economie", gaat schepen Ann Panis verder.

Aan de winkeliers wordt een opstartkit bezorgd met een affiche voor het naleven van de maatregels en een affiche die ze moeten voorhangen met het maximaal aantal toegelaten klanten. “Daarnaast krijgen ze een brief met uitleg en instructies. Hier zullen eveneens een aantal telefoonnummers op worden voorzien waar men terecht kan. Zo is er een contactpunt bij dienst economie dat men kan raadplegen om na te gaan of de winkel voldoende maatregelen neemt om veilig te shoppen. Het telefoonnummer van de politie wordt eveneens vermeld waar de winkelier melding kan maken indien er zich problemen voordoen met klanten die zich niet houden aan de maatregelen. Elke handelaar zal tevens een vloersticker krijgen die de aanduiding van social distance aangeeft", besluit schepen Panis.

Respecteer de maatregelen en wees hoffelijk en solidair burgemeester Guido De Padt

Zowel de gemeenschapswachten als de politie zullen een extra oogje in het zeil houden of alle winkels en bezoekers de maatregelen naleven. “Aan de inwoners wordt gevraagd zich goed voor te bereiden als ze gaan winkelen en om solidair te zijn. Men dient volgende maatregelen ter harte te nemen: aanbeveling om mondmasker te dragen bij het shoppen, kom shoppen op de minst drukke tijdstippen, betaal contactloos, indien je ziek bent, blijf je thuis, reis zoveel mogelijk met eigen vervoer en liefst met fiets, parkeer je wagen aan de rand van het kernwinkelgebied en wandel naar de winkel, loop of fiets steeds rechts, ga netjes in de wachtrijen staan zoals aangegeven, respecteer de maatregelen die de winkels nemen en wees hoffelijk en solidair naar anderen. Er zullen tevens spandoeken worden opgehangen in en rond het centrum om op te roepen tot het dragen van mondmaskers. Via de radio in het centrum zullen boodschappen rond veilig shoppen worden verspreid", vult burgemeester Guido De Padt (Open Vld) nog aan.