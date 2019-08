Tien jaar ‘maatschappelijke veiligheid’ op GO! Atheneum Geraardsbergen Uniek leerproject overtuigt steeds meer geïnteresseerde leerlingen Frank Eeckhout

21 augustus 2019

13u31 2 Geraardsbergen Met de start van het nieuwe schooljaar viert de opleiding ‘maatschappelijke veiligheid’ aan het GO! Atheneum Geraardsbergen zijn tiende jubileum. “Aangezien de nood aan correct opgeleide mensen binnen de veiligheidssector nog nooit zo hoog lag als vandaag, wil de school meer dan ooit inzetten op een nauwe samenwerking met het werkveld", zegt cursuscoördinator Chris Teirlinck.

Op 1 september 2009 schreven zich voor het eerst een dertigtal leerlingen in voor de cursus maatschappelijke veiligheid aan het atheneum in Geraardsbergen. “In de beginjaren kregen de leerlingen een basis mee om verder door te groeien naar de politieschool, de bewakingssector of de brandweer. Maatschappelijke veiligheid werd echter vrij snel een richting die veel jonge mensen aantrok en het leerlingenaantal groeide bij momenten exponentieel. Samen met het leerlingenaantal, groeide ook de opleiding inhoudelijk sterk. Zo kwamen de deelgebieden douane en defensie erbij en werd een samenwerking opgestart met Securail. Na verloop van tijd kregen de leerlingen de kans om aan werkplekleren te doen, wat hen de kans gaf om de binnenmuren van een gevangenis te ontdekken. Twee jaar geleden kreeg onze school zelfs het bezoek van de mensen van de FBI, die onze school gebruikte als decor voor een grootschalige oefening. Het hoeft geen betoog dat dit ook voor de leerlingen een onvergetelijke ervaring was", schetst Chris Teirlinck de geschiedenis van de opleiding.

Zeer hoog aangeschreven

De opleiding ‘maatschappelijke veiligheid’ aan het atheneum staat ook binnen de sector zeer hoog aangeschreven. “De slaagkansen van de afgestudeerden voor de testen die toegang geven tot de politieschool behoren tot de hoogste in Vlaanderen. Ook op vlak van de toelatingstesten voor defensie behalen onze leerlingen, dankzij een intensieve voorbereiding, zeer sterke resultaten. Met een diploma op zak, kunnen leerlingen vanaf juli zelfs meteen aan de slag in de bewakingssector. Onlangs voerden we ook een systeem van ‘verdiepingen’ in. Concreet betekent dit dat de studenten na de kerstvakantie een deelsector kiezen waarin ze zich specialiseren. Omdat de leerlingen hier meteen de vruchten van plukken, gaan we dit systeem in de toekomst optimaliseren", vult directeur Brecht Persoons aan.

Geïnteresseerden kunnen op donderdag 22 augustus om 19.30 uur een infosessie bijwonen en kunnen dagelijks tijdens de schooluren inschrijven voor zowel integrale veiligheid (TSO) als veiligheidsberoepen (BSO). Wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan zich voor deze opleiding ook aanmelden via de VDAB.