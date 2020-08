Ticketverkoop cultuurseizoen CC De Abdij van start Frank Eeckhout

31 augustus 2020

10u25 1 Geraardsbergen De ticketverkoop voor het cultuurseizoen van CC De Abdij in Geraardsbergen gaat vandaag van start. “Er is de laatste maanden veel gewikt en gewogen, gepland, herpland, geschrapt en gehoopt. En voor de maanden die volgen zal dit niet veel anders zijn. Wat de toekomst brengt, zelfs heel dichtbij, is onduidelijk. Daarom zullen wij dit seizoen vooral kort op de bal spelen", zegt cultuurfunctionaris Veerle Cherretté.

Maandag 31 augustus start de ticketverkoop voor seizoen 2020-2021 in CC De Abdij. “Het belooft op zijn minst een boeiend jaar te worden, maar de medewerkers van De Abdij zijn er klaar voor. De ticketverkoop zal enkel voor voorstellingen tot en met eind december mogelijk zijn. Welke maatregelen er in 2021 zullen gelden, weet niemand. Om die reden verkopen wij nog geen tickets voor voorstellingen die pas vanaf januari op de kalender staan. In december zullen wij als cultuurcentrum hierover meer duidelijkheid kunnen scheppen, dus nog even geduld", vraagt Veerle Cherretté.

Met een half seizoen in ticketverkoop zijn abonnementen voorlopig niet mogelijk. “Wij laten altijd 1 rij voor en achter een bezette zitplaats leeg en tussen iedere bubbel zullen 2 stoelen vrijgehouden worden. Kom je langs, dan volg je de pijlen, zo kruis je niemand, en eenmaal in de zaal begeleiden wij jullie naar jullie plaatsen. Wij zorgen ook voor handgel, jullie zorgen voor een mondmasker. Reserveren kan enkel via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be, op het nummer 054/43.72.6, of deponeer je reservatie in de brievenbus aan het bureau. Online reservatie is voorlopig onmogelijk omdat het CC De Abdijteam alle reservaties zelf verwerkt om zo voldoende ruimte in de zaal tussen iedere bubbel te verzekeren. Twee weken voor een voorstelling ontvang je van CC De Abdij een betaalinstructie en de zitplaatsen die je in de zaal zal hebben", geeft Cherretté nog mee.