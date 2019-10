Thomas Cooijman krijgt maximumstraf van dertig jaar Wouter Spillebeen

24 oktober 2019

19u19 0 Geraardsbergen Thomas Cooijman (42) moet dertig jaar naar de gevangenis voor doodslag op zijn ex-partner en poging doodslag op de buurvrouw. Hij doodde zijn ex-vriendin Sandra Stompf met een keukenbijl en ging daarna ook de buurvrouw te lijf. De assisenjury besloot de maximumstraf uit te spreken omwille van de gruwel van zijn daden en het gevaar op recidive.

Toen Thomas Cooijman en zijn ex-vriendin Sandra Strompf samen met hun dochter en de 14-jarige zoon van Sandra echtgenoot in het huis in Onkerzele waren, sloegen de stoppen van C. door. Sandra had een andere relatie en dat kon Cooijman niet verkroppen. Hij ging haar te lijf met verschillende messen waaronder een keukenbijl terwijl hun vierjarige dochter naast hen stond. Toen hij ook achter de tienerzoon aan ging, kwam hij buiten buurvrouw Anja Massart tegen. Hij begon met de bijl op haar in te hakken totdat het handvat brak. De buurvrouw kroop door het oog van de naald, maar overleefde de aanval.

Het Openbaar Ministerie vorderde voor de gruwelijke feiten de maximumstraf van dertig jaar omdat er geen sprake is van verzachtende omstandigheden. De advocaten van de verdediging probeerde nog een lagere straf te bekomen, maar de assisenjury sprak toch de maximale gevangenisstraf uit. “Hij heeft al meerdere voorgaande correctionele veroordelingen gekregen, waaronder twaalf maanden cel voor partnergeweld tegen Sandra”, klinkt de motivatie van het strenge arrest. “Hij is een gevaar voor de maatschappij.”