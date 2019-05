Theo Francken voert morgen campagne in Geraardsbergen en Denderleeuw Frank Eeckhout

22 mei 2019

09u18 8 Geraardsbergen Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken brengt een bezoek aan Geraardsbergen en Denderleeuw. “Theo komt zijn steun betuigen aan de lokale kandidaten", zeggen lokale voorzitters Gabriël Schaut en Johan Duyck.

De N-VA kopstukken verzamelen om 13.45 uur in café De Grondeling op de Markt in Geraardsbergen. “Om 14 uur starten Theo Francken, Matthias Diependaele en Anneleen Bossuyt samen met de lokale kandidaten hun huisbezoeken. Daarna gana ze naar Denderleeuw waar ze om 16 uur verzamelen aan het station. Daar voert N-VA campagne in de stationsbuurt en als de tijd het toelaat, worden nog enkele huisbezoeken afgelegd", kondigen beide voorzitters aan.