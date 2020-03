The making of Adam & Eva in de kunstacademie Frank Eeckhout

09 maart 2020

15u38 0 Geraardsbergen Zaterdag 14 maart kan je plaatsnemen op de tribune van de theaterzaal in de kunstacademie in Geraardsbergen voor een ontmoeting met de makers en acteurs van Adam en Eva, een langspeelfilm die enkel met lokaal talent uit de Vlaamse Ardennen aan de slag ging.

Ontmoet er de acteurs Peggy Schepens en Bob De Moor, regisseur Nicolaas Rahoens, beeldregisseur Piet Meerschaut en focus puller Nico Van Daele. Bij een warme kop soep ontdek je hoe een film tot stand komt, wat een regisseur drijft en welke verschillen voor de acteurs het grootst zijn als ze voor de camera staan en niet voor een live publiek. Zaterdag krijg je een unieke kans om een blik achter de schermen te werpen van een film die uit iedere porie de sfeer van de Vlaamse Ardennen ademt. Na afloop krijg je ook de kans om zelf vragen te stellen aan de ploeg. . Tickets kosten 8 euro (leerlingen kunstacademie 5 euro) en kan je reserveren via CC De Abdij op het nummer 054/43.72.61 of via de website www.ccdeabdij.be of rechtstreeks aan de balie van de kunstacademie.