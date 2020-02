The Great Belgian Songbook brengt Belpop Classics Frank Eeckhout

12u28 2 Geraardsbergen The Great Belgian Songbook brengt op vrijdag 28 februari Belpop Classics zoals je ze nooit eerder hoorde in het Arjaantheater in Geraardsbergen.

Naar het voorbeeld van The Great American Songbook besloot trompettist Jo Hermans een variant uit eigen land te creëren: The Great Belgian Songbook. Samen met David Thomaere, Jean-François Assy en Marc Bonne demonteert hij de mooiste nummers uit het nationaal erfgoed en puzzelt ze opnieuw in elkaar. Het resultaat is een begeesterde trip door de nationale muziekgeschiedenis. Met de swing van jazz en met de herkenbaarheid van pop. Tickets kosten 20 euro en zijn te reserveren via CC De Abdij, Abdijstraat 10 in Geraardsbergen, op het nummer 054/43.72.61, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of via www.ccdeabdij.be.