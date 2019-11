Tewerkstellingsplan Concordia 2020 werpt vruchten af: “Werkloosheid gedaald van 7,1 naar 6,3 procent” Frank Eeckhout

06 november 2019

16u31 3 Geraardsbergen Tewerkstellingsplan Concordia 2020 werpt zijn vruchten af in Geraardsbergen. “De werkloosheid is gedaald en we tellen meer starters. Met Concordia 2030 beogen we nu een langetermijnvisie aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen in Geraardsbergen vandaag”, zegt schepen van Lokale Economie Véronique Fontaine (Open Vld).

Waar ze een troef is voor het toerisme, vormt de ligging van Geraardsbergen een uitdaging voor de arbeidsmarkt: net boven de taalgrens, in een heuvelachtige omgeving en met de N42 als belangrijkste verkeersader. Mede hierdoor is het lokale werkaanbod relatief beperkt en maken vele inwoners een dagelijkse pendelbeweging naar het werk. Met Condordia 2020 streefde het stadsbestuur ernaar om de lokale werkgelegenheid verder te ontwikkelen en meer Geraardsbergenaars op een duurzame manier aan het werk te krijgen. Hiervoor sloeg de stad de handen in elkaar met het OCMW, VDAB, lokale derdenorganisaties en het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, in een overkoepelend meerjarenproject. Zeer toepasselijk werd dit project Concordia gedoopt, niet enkel verwijzend naar de brouwerij die lang een grote lokale werkgever was, maar ook naar het Latijns voor ‘eendracht’: samen gaan we voor meer werk in Geraardsbergen.

Werkloosheid terugdringen

Zes jaar na de opmaak van het meerjarenproject ogen de cijfers positief. “Een nauwere samenwerking met alle betrokken actoren van het tewerkstellingslandschap zorgden voor activering van kansengroepen, extra opleidingen en het opnemen van de regierol sociale economie voor de regio Vlaamse Ardennen. Door de sterke inzet op tewerkstelling in de voorbije legislatuur engageerden we ons enerzijds om de werkloosheid in de regio terug te dringen door het verhogen van lokale bedrijvigheid en het versterken van de werkzoekenden. Anderzijds werd de matching tussen werkzoekenden en vacatures geoptimaliseerd via maatregelen die inzetten op allerhande aspecten zoals taal en mobiliteit. Dat zorgt voor een daling van de werkloosheid van 7,1 naar 6,3 procent”, zegt schepen Véronique Fontaine.

Brainstorm

Daarnaast zorgde Concordia 2020 voor een gestage groei van het aantal ondernemingen omdat er meer mensen starten met een bedrijf en het aantal stopzettingen relatief gelijk blijft. “Het aantal jobs in de regio zijn sinds 2013 ongeveer stabiel. Dit maakt dat de jobratio in Geraardsbergen nog steeds heel laag is. Voor elke honderd werkende mensen in Geraardsbergen zijn er slecht 43 jobs in eigen stad, wat voor een verstedelijkt gebied als Geraardsbergen heel laag is. Daarom gaan we vanaf nu verder met Concordia 2030. Bedoeling is om het aantal jobs in de regio te verhogen. De brainstorm aan ideeën is alvast een mooie eerste aanzet tot een nieuw maatwerkplan. Deze ideeën worden nu gebundeld en verder uitgewerkt per kerngroep. De puzzel wordt verder gelegd en zal uiteindelijk resulteren in een ambitieus maatwerkplan tewerkstelling voor Geraardsbergen op lange termijn”, besluit Fontaine.