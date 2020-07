Terug betalend parkeren, plannen voor extra shop&go-plaatsen en drie cash-parkeerautomaten Claudia Van den Houte

08 juli 2020

14u47 0 Geraardsbergen In het centrum van Geraardsbergen is voortaan betalend parkeren weer van kracht. Door de coronamaatregelen kon er de voorbije maanden gratis worden geparkeerd. Vanaf nu moet er opnieuw worden betaald, maar schepen van mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V) kondigde enkele wijzigingen aan die in september zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het stadsbestuur maakte van de gelegenheid gebruik om het parkeerbeleid, dat nu ruim een jaar in voege is, te evalueren. Zo kwam uit een bevraging bij handelaars, horeca en klanten, de voordelen van de shop & go-plaatsen, het betalen via sms en app en de betere circulatie van het verkeer volgens het bestuur duidelijk naar voor. “Uit de bevraging blijkt ook dat de vraag naar cash betalen, vooral bij de iets oudere bezoekers van het centrum, blijft leven”, aldus schepen Van Trimpont. “Enerzijds denken we dat het cash betalen op lange termijn en in de huidige omstandigheden minder relevant zal worden, maar anderzijds willen we wel tegemoet komen aan deze vraag.” Daarom zal het bestuur aan de gemeenteraad van september voorstellen om drie parkeerautomaten om te bouwen zodat je er ook cash kan betalen. Het gaat om een parkeerautomaat op het stationsplein, op de markt en aan het ziekenhuis.

Het bestuur plant ook bijkomende shop&go-plaatsen, waar je maximaal dertig minuten gratis kan parkeren. Momenteel zijn er al 41 shop and go-plaatsen in het centrum. “Onder andere op de Markt is de vraag naar shop&go-plaatsen groot”, stelt Van Trimpont. “Met deze beslissingen willen we het handelscentrum een duwtje in de rug geven”, vervolgt schepen van middenstand Ann Panis (Open Vld). “We vinden de handelaars hun mening belangrijk en ze kunnen vandaag elke steun gebruiken”. De komende maanden staat er ook een communicatiecampagne gepland om de 4411-app of betalen via sms te promoten. De geplande wijzigen worden momenteel bekeken en zullen ten vroegste in september van kracht gaan.