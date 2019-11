Tersana vzw start eerste beschrijvend bodemonderzoek bij Garage Antoine Frank Eeckhout

18 november 2019

13u28 4 Geraardsbergen Nadat eerder bodemvervuiling werd vastgesteld, heeft Garage Antoine in Schendelbeke maandag een beschrijvend bodemonderzoek laten uitvoeren. “Voor ons is het niet enkel van belang om in regel te zijn met de wetgeving. Ook het milieu ligt ons nauw aan het hart. En door hiervoor in zee te gaan met Tersana krijgen we een mooie subsidie", zegt zaakvoerster Benedicte Van Wonterghem.

Garage Antoine verhuisde in 1990 naar de industriezone in Schendelbeke. Na het overlijden van haar vader, nam Benedicte Van Wonterghem in 2006 de fakkel over. Zonder al te veel problemen houdt de 47-jarige zaakvoerster zich staande in het mannenbastion dat Garage Antoine is. “Gelukkig sta ik er niet alleen voor. Mijn mama steekt nog een handje toe en ook mijn broer, man, zoon en schoonbroer werken in de zaak. Ik run dus echt wel een familiebedrijf", vertelt Benedicte.

Bodem saneren

Het stond in de sterren geschreven dat Benedicte ooit de leiding over Garage Antoine zou krijgen. “De interesse in vrachtwagens is er altijd geweest. Al hou ik mij nu vooral bezig met de administratie. En daar hoort uiteraard ook de wetgeving bij. Die zegt dat garagisten om de twintig jaar een bodemonderzoek moeten laten uitvoeren. Als daaruit blijkt dat de bodem te sterk vervuild is, moet die gesaneerd worden. En dat kost natuurlijk veel geld. Gelukkig kunnen we hiervoor samenwerken met Tersana vzw. Dat is een initiatief van de sectorfederatie zelf en is ontstaan vanuit de noodzaak om bedrijven te ondersteunen in hun saneringsplicht.”

Met Garage Antoine staat Benedicte voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. “We zijn trots dat we ons steentje kunnen bijdragen voor het milieu. Los daarvan is het cruciaal dat we ons in regel stellen met de wetgeving. Onze sector wordt al te vaak met de vinger gewezen alsof wij niet bekommerd zouden om de bodemgezondheid of andere milieuaspecten. Bovendien is de subsidie die we hiervoor krijgen mooi meegenomen", aldus de zaakvoerster.

1.000 dossiers

Tersana krijgt van de overheid tot 31 maart 2022 de tijd om 1.000 dossiers te behandelen. “Garage Antoine is het eerste dossier dat onze steun krijgt maar ook de 999 dossiers die volgen, kunnen op ons rekenen. Tersana is trouwens in het leven geroepen om binnen de sector de bodem maximaal te saneren waar nodig en de bedrijven daarbij financieel te ondersteunen. Bij het aanduiden van een bodemsaneringsdeskundige of saneerder zullen wij steeds de procedure van de openbare aanbesteding volgen. Bedrijven die al een oriënterend bodemonderzoek hebben laten uitvoeren en waaruit blijkt dat verder onderzoek nodig is, kunnen vandaag bij ons al een aanvraag indienen", vult algemeen directeur van Tersana Ilse Vervloet aan.