Tentoonstelling in bibliotheek met aquarellen van Willy De Ville Frank Eeckhout

15 januari 2020

15u48 1 Geraardsbergen In de bibliotheek van Geraardsbergen loopt nog tot eind februari een tentoonstelling met aquarellen van Willy De Ville.

Geraardsbergenaar Willy De Ville (74) is al zijn leven lang ‘verliefd’ op het medium aquarel. Maar pas na het volgen van enkele workshops ging hij er ook effectief zelf mee aan de slag. Dat liet hem toe de mogelijkheden van het medium te exploreren en een eigen stijl te ontwikkelen. Met zijn aquarellen tracht hij het intieme, het subtiele en de dynamiek waarbij kleur en vorm in harmonie zijn te laten samen komen. “Zijn passie is het zoeken naar het meest uitgebalanceerde evenwicht en de perfecte techniek, een grote uitdaging, maar ook een grote voldoening. Zijn stadsgezichten zijn kleine pareltjes van verstilde contemplatie en aandacht voor het detail", vindt bibliothecaris Paul De Taeye.