Tennisclub Velina hoopt twee weken na brand opnieuw aan de slag te kunnen Claudia Van den Houte

27 november 2019

17u23 0 Geraardsbergen Tennisclub Velina hoopt over twee weken haar werking terug te kunnen verderzetten. Dinsdag vernielde een zware brand de cafetaria, douches en keuken van het gelijknamige sportcomplex waar de club is gehuisvest.

De tennishal, squashruimte, toiletten, danszaal en vergaderzaal van sportcomplex Velina bleven gelukkig gevrijwaard. “Gezien de rook die is binnengedrongen, moeten ze wel gereinigd worden”, vertelt Philippe De Norre, voorzitter van TC Velina. “Het is de bedoeling om, in samenspraak met een expert, de tennisterreinen zo snel mogelijk te reinigen, net als de squashruimte. We hopen over één of twee weken terug aan de slag te kunnen, al zal het dus niet met de huidige cafetaria zijn. Alles zal afhangen van de bevindingen van de experts.”

De club organiseert van 23 december tot 5 januari haar jaarlijkse kerst- en nieuwjaarstornooi, een groot tornooi met tussen de 350 en de 400 spelers, waaronder spelers op Belgisch topniveau. “We gaan er alles aan doen opdat het tornooi kan doorgaan. Normaal zal dat lukken, al kan er nog van alles gebeuren. We zijn al een hele dag aan het overleggen met experts, kuisploegen, elektriciens...”

De brand is voor de club een zware dobber. “Dat de achterste ruimten relatief onbeschadigd zijn gebleven, is te danken aan de brandweer, die het vuur binnen de cafetaria heeft kunnen houden. Het had erger kunnen zijn, maar het is zeer jammer omdat we net een massa vernieuwingen en investeringen hadden gedaan, waaronder een nieuw sanitair blok, nieuwe douches en een nieuwe vergaderruimte. We hebben er veel energie, tijd en werk ingestoken. Veel van ons hart en ziel zit in de club. Het is niet evident, maar we moeten verder. We zullen hier sterker uitkomen.”