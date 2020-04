Tekening voor afvalophalers van Ilva Frank Eeckhout

02 april 2020

14u11 2 Geraardsbergen Het stadsbestuur van Geraardsbergen vraagt om de afvalophalers van Ilva te bedanken door een tekening op de vuilzak op GFT-container te kleven.

“Steek de afvalophalers van ILvA een hart onder de riem. Ook in deze moeilijke dagen blijven ze ons afval ophalen. Print daarom de tekening die je op de Facebookpagina van de stad vindt en kleur ze in of laat ze inkleuren door de kinderen. Je kan ze aan de zak bevestigen of voor het raam hangen. Een eigen creatie kan natuurlijk ook", zegt schepen Martine Duwyn (Open Vld).