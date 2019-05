Tegen maart 2020 realistisch ontwerp voor invulling site Den Bleek (en een zwembad hoort daar niet bij) Frank Eeckhout

29 mei 2019

10u58 3 Geraardsbergen Het stadsbestuur van Geraardsbergen wil tegen maart 2020 een realistische ontwerp hebben voor de invulling van site Den Bleek. De heropening van het openlucht zwembad hoort daar niet bij.

Begin dit jaar besliste het stadsbestuur om het gebied rond ‘Den Bleek’ te herbestemmen. Het bestuur wil deze unieke plek aan de Dender behouden als een laagdrempelige recreatieve ontspannings-, sport-, speel-, en ontmoetingsplaats voor jong en oud. Alle geïnteresseerde Geraardsbergenaars, verenigingen, diverse raden, scholen, jongeren en ouderenvoorzieningen worden uitgenodigd om mee na te denken over de invulling van deze uniek groene site. Op 22 juni wordt het startschot gegeven van een groot participatietraject om de nieuwe invulling van de site te bepalen. Dit traject wordt begeleid door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA).

Op deze dag wordt ook een ideeënbus gelanceerd, waarin gedurende de zomervakantie ideeën kunnen gedeponeerd worden. Daarna zal er een kerngroep worden opgericht. Op de inspiratiedag en gedurende het groot verlof kunnen mensen zich aanmelden om in de kerngroep te zetelen. Deze kerngroep zal maandelijks samen komen en heeft als opdracht om tegen maart 2020 een realistisch ontwerp over de toekomstige invulling van de site te maken. Op deze manier wil het bestuur samen met alle Geraardsbergenaars nadenken hoe ze van deze troef in het stadscentrum een groene, recreatieve ontmoetingsplaats kunnen maken waar men elkaar winter en zomer kan ontmoeten en zich ontspannen”, laat de stad weten.

Wil je dus je steentje bijdragen tot het ontwikkelen van een nieuw te bestemmen ruimte binnen onze stad, kom dan zeker naar de inspiratiedag op zaterdag 22 juni om 18 uur aan ‘Den Bleek’. “Kan je er die dag niet bij zijn, niet getreurd. Via de ideeënbus kan je al jouw voorstellingen en opmerkingen kwijt. Daarnaast zullen er in de loop van de komende weken en maanden bijkomende momenten georganiseerd worden waarbij we jouw inbreng nodig hebben.” Meer info vind je terug op de website de stad.