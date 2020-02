Techno Power: Belgische première op Winterfoor Geraardsbergen Frank Eeckhout

20 februari 2020

10u45 4 Geraardsbergen Techno Power kan Winterfoor Geraardsbergen rekenen op de Belgische première van een spectaculaire kermisattractie.

Het is de eerste keer dat foorkramer Steve Stappers zijn opwachting maakt op de Winterfoor in Geraardsbergen. En hij brengt meteen ook een spectaculaire kermisattractie mee naar het Stationsplein. “Ik hoop dat mij attractie een meerwaarde kan geven aan het kermisgebeuren in Geraardsbergen. Een nieuwe kermismolen is steeds leuk en vernieuwing doet de mensen verlangen om naar de kermis af te zakken", ervaart Steve.

Ook schepen Ann Panis is bijzonder blij met deze attractie. “We zijn zeer vereerd dat dergelijke grotere attracties opnieuw interesse hebben in onze kermis. Samen met het behoud van de vaste waarden, een bijkomende eetgelegenheid op het Stationsplein en goed gevulde Vesten kunnen we alleen maar stellen dat dit jaar een topeditie zal worden. Ook de Jumper op De Vesten, die vorig jaar zijn primeur in Geraardsbergen had, is terug van de partij", zegt ze opgetogen.