Te heet voor de mattentaart: “Liever twee dagen niet bakken dan droge brol verkopen” Frank Eeckhout

23 juli 2019

11u23 12 Geraardsbergen De bekende Geraardsbergse mattentaartenverkoper Pascal Nevens uit de Boelarestraat staat de komende twee dagen op non-actief. “Het is te heet om mattentaarten te bakken. Door de extreme warmte drogen de gebakjes te veel uit. Dan werk ik liever niet dan de klanten brol aan te bieden", zegt Pascal.

Vandaag ging Pascal nog om 3 uur aan de slag om mattentaarten te bakken want zijn kraam met de Geraardsbergse lekkernij staat vandaag nog op de wekelijkse markt in Lochristi. Maar de markten in Dilbeek op woensdag en in Tubize op donderdag laat hij zeker al aan zich voorbijgaan. Niet omdat het te heet is om te werken, wel omdat de extreem hoge temperaturen hun weerslag hebben op het populaire Geraardsbergse gebakje.

“In de bakkerij lopen de temperaturen op tot 50 graden. Daardoor gaat de bladerdeeg smelten waardoor we mattentaarten van mindere kwaliteit krijgen. Bovendien krijgen we door de hitte ook problemen met het opkloppen van het eiwit. Als we met deze tropische temperaturen dan met onze mattentaarten ook nog eens op der markt gaan staan, drogen de gebakjes sneller uit waardoor het eigenlijk brol wordt", vertelt Pascal.

En dat is een probleem voor de bakker want Pascal heeft een reputatie hoog te houden. “We doen soms twee tot drie markten per dag. Onze klanten komen van overal, speciaal voor onze mattentaarten. Als we hen droge brol aanbieden, zien we hen misschien niet meer terug waardoor we ook nog eens imagoschade lijden. En de mattentaartjes bewaren in de frigo, is evenmin een goed idee want dan drogen ze ook uit. Dan wacht ik liever tot de temperaturen weer wat aangenamer zijn waardoor ik wel kwaliteit kan leveren.”

De klimaatverandering doet Pascal echt geen goed want het is nog maar sinds vorig jaar dat hij met dit probleem krijgt af te rekenen. “Vorige zomer was ik één dag dag technisch werkloos. Het moet rond dezelfde periode geweest zijn. En vorige maand gebeurde het ook al eens. Maar nog nooit twee dagen op rij. En de zomer is nog lang niet voorbij. Als deze evolutie zich doorzet, moet ik misschien wel op zoek gaan naar een oplossing voor het probleem", zucht de bakker. “Hopelijk kan ik donderdagnacht opnieuw aan de slag en kunnen we vrijdag terug naar de markt. Want niet bakken, betekent ook geen inkomen. Elke nacht bak ik tot 500 mattentaarten. Het verlies loopt dus op tot enkele honderden euro’s per dag", becijfert Pascal.