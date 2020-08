Tattoostudio deelt 1.000 gratis herbruikbare mondmaskers uit Claudia Van den Houte Rutger Lievens

16 augustus 2020

12u45 5 Geraardsbergen Dennis Tattoo Studio in de Gasthuisstraat deelt 1.000 herbruikbare mondmaskers uit aan zijn klanten.

“Ik liet ze speciaal maken met het logo van mijn zaak erop gedrukt”, vertelt uitbater Dennis Van Cauter. “Ik deel ze uit aan iedereen die mijn zaak als nieuwe klant binnenstapt, maar ook aan bestaande klanten. Voor hen heb ik een berichtje gepost via sociale media om hen te laten weten dat ze een mondmasker kunnen komen afhalen. Er zijn intussen al zo’n 250 tot 300 mondmaskers de deur uit. Ik heb nooit echt reclame gemaakt voor mijn zaak. Zo’n mondmasker valt op en bovendien is iedereen nu toch verplicht om er één te dragen. Het is geen goedkope stunt, maar het is wel effectief. De reacties die ik krijg, zijn ook heel positief.”