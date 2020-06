Tal van voorstellen om stad weer te laten floreren na Corona Frank Eeckhout

02 juni 2020

09u39 2 Geraardsbergen Op de gemeenteraad in Geraardsbergen dienden gemeenteraadsleden Jimmy Colman (Open Vld), Stephan De Prez (Open Vld) en Geert De Chou elk een voorstel in om Geraardsbergen weer te laten floreren na de coronacrisis. Schepen Ann Panis (Open Vld) liet weten dat de stad bezig is met de opmaak een plan voor de relance van de horeca en de talrijke logies reeds in de kijker zet.

Stephan Deprez en Geert De Chou pleiten voor een plan van aanpak om de horeca een nieuwe impuls te geven eens restaurants en café’s weer de deuren mogen openen. Deprez vraagt ook nog nog eens om de toeristische trekpleisters van de stad extra onder de aandacht te brengen. Jimmy Colman ziet het relance plan graag gekoppeld aan open stadsdagen met tal van activiteiten tijdens het weekend. Het stadsbestuur is momenteel volop bezig met een actieplan voor de horeca. “Het is de bedoeling dat onze ondernemers maximale steun kunnen genieten als ze opnieuw de deuren openen. Maar we moeten uiteraard eerst de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad afwachten", zegt schepen Ann Panis.

Om de logeermogelijkheden in Geraardsbergen tijdens deze coronacrisis te promoten lanceert Visit Geraardsbergen via har Facebookpagina een publiciteitscampagne met de ludieke naam ‘Uit bed geklapt’. “Er werd een oproep gelanceerd naar onze logies om ons materiaal te bezorgen waarmee we elke week een zaak in de kijker kunnen zetten. Op 27 mei zijn we daarmee gestart. We willen deze campagne de hele zomer aanhouden zodat niet enkele de toeristen maar onze eigen inwoners ontdekken wat Geraardsbergen allemaal te bieden heeft", geeft schepen Panis nog mee.