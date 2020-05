SU fm deelt 720 ‘choukes’ uit aan woonzorgcentra Frank Eeckhout

03 mei 2020

08u37 2 Geraardsbergen Radio SU fm heeft 720 ‘choukes’ uitgedeeld aan woonzorgcentra in Geraardsbergen, Ninove en Lierde.

SU fm blijft plezante, hartverwarmende radio maken tijdens deze lockdown. De voorbije weken schreven 12 woonzorgcentra uit Geraardsbergen, Lierde en Ninove zich in voor het programma ‘SUchoekes’. Voor de dagelijkse radio-uitzending konden bewoners, personeel en familie van de bewoners elkaar een muzikaal hart onder de riem steken. Dat leverde 480 verzoekjes op. “Ik ben enorm dankbaar voor de vele berichtjes en verzoekjes die ik mocht brengen voor al die lieve mensen in de woonzorgcentra. Ik zou hen graag allemaal een dikke knuffel komen geven, maar helaas kan dit nu niet", zegt DJ Renata.

Renata had samen met Steve van SU fm wel een andere verrassing in petto voor de woonzorgcentra. In samenwerking met Castelein uit Ninove, konden ze het verplegend personeel een ‘SUchoeke’ bezorgen. Liefst 720 choukes werden bezorgd aan de woonzorgcentra die deelnamen. SU fm is te beluisteren in Ninove (106.6 fm) en Geraardsbergen (106.9 fm) of sufm.be.