Strand De Gavers al tot en met woensdag volledig volzet Claudia Van den Houte

10 augustus 2020

18u50 5 Geraardsbergen Door de warme temperaturen is het momenteel erg druk op provinciale domeinen. Dat geldt ook voor De Gavers in Onkerzele.

De strandzone van De Gavers is drie dagen op rij, al zeker tot en met woensdag, volledig volzet. Er zijn geen tickets meer beschikbaar, ook niet aan de kassa. Alleen wie online een ticket kocht, kan dus naar het strand van De Gavers. Ook vorige week was het strand dagenlang al op voorhand volgeboekt. Wie vanaf donderdag 13 augustus nog een plaatsje wil boeken op het strand van De Gavers, doet dat best snel via www.degavers.be.