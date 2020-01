Steven Mahieu bezorgt je kippenvel in Full Contact Tour Frank Eeckhout

20 januari 2020

12u00 0 Geraardsbergen Steven Mahieu doorkruist momenteel de grote en kleine Vlaamse wegen voor zijn tournee ‘Full Contact Tour’. En binnenkort zet Steven koers richting Geraardsbergen, want op 7 februari houdt hij halt in het Arjaantheater.

Hans Cools warmt het publiek op, Steven Mahieu werkt de avond af. En hoe. De recensies liegen er niet om: “Mahieu vindt met zijn morbide humor het perfecte evenwicht tussen spot en respect”, “Zijn humor is pijnlijk grappig, en snijdt heel scherp” en “Full Contact Tour is een bijzonder hilarische en tegelijk keiharde confrontatie met ouder worden en de dood” zijn maar enkele quotes die komen bovendrijven. Tickets kosten 15 euro en kunnen besteld worden op het nummer 054/43.72.61, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of op www.ccdeabdij.be.