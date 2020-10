Stefaan Van Brabandt laat Han Kerckhoffs aan het woord in ‘Spinoza’ Frank Eeckhout

05 oktober 2020

08u48 1 Geraardsbergen Stefaan Van Brabandt en Het Zuidelijk Toneel brengen op vrijdag 23 oktober ‘Spinoza’ in het Arjaantheater. De rol van Spinoza wordt gespeeld door de Nederlandse acteur Han Kerckhoffs.

kreeg vorig seizoen lovende kritieken voor zijn rol in de NTG productie ‘Wie is bang’ van Tom Lanoye, waarin hij samen met zijn vrouw Els Dottermans de hoofdrol speelt. Vrijheid, redelijkheid en blijheid, daar draait het om bij Spinoza. In zijn tijd werd hij verbannen omwille zijn radicale ideeën over geloof, vrijheid en democratie, eeuwenlang werden zijn boeken in heel Europa zelfs verboden. En toch is hij één van de invloedrijkste denkers in de geschiedenis. Han Kerckhoffs speelt Spinoza, maar gaat ook als zichzelf in dialoog met zijn denken. Tickets kosten 15 euro en zijn te reserveren via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of op het nummer 054/43.72.61.