Steekvlam aan gasconvector oorzaak van zware brand in Gaffelstraat Frank Eeckhout

29 mei 2019

08u25 2 Geraardsbergen Een steekvlam aan een gasconvector is de oorzaak van de felle brand maandagavond in de Gaffesltraat in Geraardsbergen. Door die brand zijn drie huizen onbewoonbaar.

Een uitslaande brand vernielde maandagavond drie rijhuizen in de Gaffelstraat in het centrum van Geraardsbergen. Dinsdagavond raakte de oorzaak van die brand bekend. Een steekvlam zette twee bromfietsen, die in de woning stonden, in lichterlaaie. De impact van de vlammen was zo groot dat de rest van de woning meteen in brand vloog. Het vuur verspreidde zich ook snel naar de twee aanpalende huizen. Bij de brand liep één bewoners brandwonden op aan de arm. Twee andere bewoners werden met rookintoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis.