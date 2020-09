Starters krijgen inschrijving in de kruispuntbank terugbetaald Frank Eeckhout

05 september 2020

11u32 4 Geraardsbergen In Geraardsbergen krijgen startende ondernemers voortaan hun inschrijving in de kruispuntbank terugbetaald. “Het gaat om 89.50 euro. Daarnaast krijgt elke startende ondernemer extra zichtbaarheid via verschillende communicatiekanalen", kondigt schepen van Lokale Economie Véronique Fontaine aan (Open Vld).

De gemeenteraad keurde het reglement goed “ondersteuning voor starters”. Het stadsbestuur wil de slaagkansen van startende ondernemers verhogen en de zelfstandige economische activiteit in de stad stimuleren. Met de financiële en begeleidende steunmaatregelen uit het reglement startersondersteuning, krijgt de starter een duwtje in de rug om van zijn onderneming een succesverhaal te maken. “Door de coronacrisis merken we een terugval in het aantal startende ondernemingen in Geraardsbergen terwijl die de laatste jaren enorm waren gestegen. We willen daarom bijkomende maatregelen treffen om gedreven mensen dat extra duwtje in de rug te geven zodat ze toch starten met een eigen zaak. De nieuwe maatregelen kunnen aangevraagd worden door elke startende ondernemer die na 1 januari 2020 zich inschreef in de kruispuntbank. We kunnen hiermee de economische crisis veroorzaakt door het coronavirus niet oplossen, maar hopelijk de starters wel een hart onder de riem steken en laten weten dat we er zijn voor hen", zegt schepen Véronique Fontaine.

Het startersbeleid zal ook na deze aanpassing nog worden bijgestuurd naargelang de noden. “We hebben opnieuw een aantal interessante suggesties gekregen zoals de uitbreiding voor student-ondernemers of het voeren van extra marketing rond “Ik start in Geraardsbergen”. Deze experten hebben met hun jarenlange ervaring reeds tal van starters in Geraardsbergen vooruit geholpen en doen dit bovendien volledig gratis en vrijwillig. Ontzettend bedankt daarvoor Katty Carion, Luc Govaert, Luc Seminck en Xavier Goddaer", besluit de schepen.