Stadsprijs Geraardsbergen voor het eerst in meer dan 100 jaar op maandag Frank Eeckhout

19 augustus 2019

15u04 5 Geraardsbergen Voor het eerst in de geschiedenis wijkt de Stadsprijs Geraardsbergen, de oudste kermiskoers van het land, uit naar kermismaandag. “Niet onze keuze, maar een gevolg van verschuivingen op de wielerkalender”, benadrukt PR-verantwoordelijke Peter Pieraert van het organiserende Sportverbond Geraardsbergen.

De 102de editie van de Stadsprijs Geraardsbergen verhuist dit jaar naar maandag 26 augustus. Vorig jaar moest de Stadsprijs ook al afstappen van de traditionele kermiswoensdag. Twee jaar na elkaar een gevolg van verschuivingen op de internationale wielerkalender. “De kermiskoers is in Geraardsbergen al dik honderd jaar een vast onderdeel van de zomerkermis, maar een vaste dag lijkt de Stadsprijs niet meer gegund. Normaal is dat kermiswoensdag, maar deze keer wordt op maandag 26 augustus gekoerst. De Stadsprijs zat al eens op donderdag en dinsdag, en nu dus voor het eerst in de lange geschiedenis van de Geraardsbergse kermiskoers op maandag", zegt Peter Pieraert.

Veel ongemakken

Dat de Stadsprijs moest opschuiven omdat de Druivenkoers van Overijse op woensdag zit, vinden ze bij organisator Sportverbond Geraardsbergen niet fijn. De verschuiving brengt immers veel ongemakken met zich mee. Maar na overleg met de stad hebben we toch ingestemd met een verhuis. Want veel keuze hadden we niet. Het was maandag koers, of geen koers. Overijse is een UCI-wedstrijd en die hebben voorrang op regionale kermiskoersen, ook al ligt de anciënniteit van de Stadsprijs heel wat hoger. Volgend jaar hopen we wel opnieuw op woensdag te zitten”, blikt Pieraert al vooruit. Toch zijn ze bij Sportverbond Geraardsbergen optimistisch wat de interesse in de Stadsprijs betreft. “Ondanks de moeilijke ligging op de wielerkalender verwachten we toch een sterk bezet deelnemersveld aan de start. De Stadsprijs is een fijne traditie van sport, ontmoeting en zomerse ambiance, en dat willen we met het Sportverbond in ere houden.”

De 102de Stadsprijs start om 14 uur op de Markt. De inschrijving vindt vanaf 12 uur plaats in het stadhuis. De wedstrijd telt 16 ronden, samen goed voor 162 kilometer. De aankomst op de top van de Markt is voorzien omstreeks 17.45 uur. De start wordt gegeven door wielericoon Roger De Vlaeminck. De Stadsprijs won Roger niet, maar zijn palmares is indrukwekkend. De Vlaeminck is nog steeds erg geliefd bij het grote publiek, dus is zijn komst naar Geraardsbergen een opsteker voor de Stadsprijs", geeft Pieraert nog mee.