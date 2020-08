Stadsprijs Geraardsbergen blijft afgelast, ondanks versoepeling voor events: “We betreuren gang van zaken” Claudia Van den Houte

13 augustus 2020

15u01 6 Geraardsbergen De wielerkoers Stadsprijs Geraardsbergen gaat dit jaar niet door, ondanks de versoepelde coronamaatregelen.

Dat benadrukken dat organisatoren nadat woensdag bekend raakt dat het stadsbestuur opnieuw kleine evenementen en sportwedstrijden toelaat. Sindsdien lopen bij het Sportverbond Geraardsbergen telefoontjes en mails binnen van mensen die denken of hopen dat de 103de Stadsprijs toch wordt gereden. De versoepeling komt voor de oudste kermiskoers van het land echter te laat. Nu nog de trein opgang trekken wanneer de wielerbond en alle instanties, seingevers, medisch team, volgwagens, renners, sponsors en medewerkers werden afgezegd, is volgens de organisatie geen haalbare kaart.

“Zo kort bij 2 september vanaf nul nog een profkoers ineen steken, die dan nog aan beperkende maatregelen was gekoppeld, dat zagen we bij het Sportverbond niet meer zitten. Het moet plezant blijven, voor iedereen”, zegt voorzitter Geert Pieraert. “We betreuren de gang van zaken, en ook dat niemand van het stadsbestuur ons contacteerde. Maar de beslissing over de kermis en de koers was gevallen en die even later zomaar omkeren had geen zin meer. Plus: welke garantie hebben we dat de koers deze keer wel zou doorgaan? Stel dat er zich de komende dagen alsnog een geval van Covid-19 voordoet in Geraardsbergen, gaat alles dan weer op slot? Jammer voor de horeca, de wielerfans en ons trouw publiek voor wie de Stadsprijs een vaste dag van ontmoeting en plezier is.”