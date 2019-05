Stadsbestuur zoekt geïnteresseerden voor erfgoedcommissie Frank Eeckhout

12u12 0 Geraardsbergen Het stadsbestuur van Geraardsbergen is op zoek naar geïnteresseerden voor een erfgoedcommissie. Schepen van Cultuur en Erfgoed Ann Panis (Open Vld) wil die commissie nieuw leven inblazen.

Met de Muur, de mattentaarten, Manneken Pis, Krakelingen, haar reuzen en de Processie van Plaisance teert Geraardsbergen op heel wat erfgoed. “Maar er is nog veel meer want op 1 juni het cultuurproject Vlaamse Meesters in Situ, dat een deel van het kunstpatrimonium in het stadhuis en de Sint-Bartholomeuskerk zal blootleggen. Om al dat erfgoed in ere te houden, wil ik de erfgoedcommissie nieuw leven inblazen. Erfgoed leeft in onze stad. Mensen zijn hierdoor gefascineerd en willen meer weten over wat we juist allemaal moeten koesteren. Ook in de deelgemeenten zitten verborgen pareltjes en die moeten in kaart worden gebracht. Vandaar de oproep naar mensen die zich met volle overgave willen engageren om deel uit te maken van deze erfgoedcommissie", zegt schepen Ann Panis.

Wil je zelf deel uitmaken van de Erfgoedcommissie? Stel je kandidatuur dan vóór 24 mei via mail naar ann.panis@geraardsbergen.be, op het nummer 0475/23.3834 of via jan.coppens@geraardsbergen.be.