Stadsbestuur stuurt kat naar onthulling nieuwste plunje Manneken Pis Eerste keer ooit geen vertegenwoordiger van stadsbestuur op onthulling Frank Eeckhout

08 oktober 2019

19u59 3 Geraardsbergen Het college van burgemeester en schepenen heeft dinsdagavond haar kat gestuurd naar de onthulling van de nieuwste plunje van Manneken Pis. Dat werd geschonken door actiecomité Den Dok Blijft. “ Het cultureel-toeristisch karakter van de schenking is ons niet duidelijk. We voeren het debat over Den Dok liever op het participatieproject dat momenteel loopt rond Den Bleek", luidt de uitleg.

De onthulling van het 329ste kostuumpje van Manneken Pis zorgt voor controverse in Geraardsbergen. Het oudste ventje van Geraardsbergen werd uitgedost in een zwempak, zwembroek en handdoek en kreeg een pancarte met daarop de boodschap: “Den Dok Blijft”. Het stadsbestuur stelt zich vragen bij de werking van het Broederschap van Manneken Pis en stuurde een mail met de melding dat het college van burgemeester en schepenen unaniem beslist heeft om niemand af te vaardigen bij de onthulling.

Kaakslag

Actiecomité Den Dok Blijft noemt deze beslissing een kaakslag, niet alleen voor het actiecomité, maar ook voor het Broederschap en alle inwoners van Geraardsbergen. “De burgemeester verwijst graag naar zijn participatieplan, uitgevoerd door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Welnu, RLVA bestaat bij de gratie van de steden en gemeenten inclusief de stad Geraardsbergen. De laatste dagen communiceerde RLVA zelfs dat het de kandidaten voor de kerngroep aan het screenen is op de sociale media, zonder dat dit vooraf aan potentiële kandidaten werd meegedeeld en zonder dat daartoe een specifieke procedure werd voorzien. Het verdwijnen van het open zwembad raakt ons emotioneel, cultuur-historisch maar ook sociaal-recreatief. Het centrum met zijn slechte behuizing, zijn gebrek aan open ruimte en de mensen die Den Dok als enige vorm van ontspanning en afkoeling hebben tijdens de zomermaanden, het zijn allemaal argumenten die door het stadsbestuur worden weggewuifd. De erkenning van het actiecomité door het Broederschap vormt, net zoals de deelname aan de Processie van Plaisance, onderdeel van het maatschappelijk engagement van het comité dat onverstoord zal voortduren. Het actiecomité gaat door als burgerverzet, dreunt verder in tegen alle politieke dogma’s en wil wel degelijk het verschil maken", zegt Marleen Francq.

Respect voor democratie

Ook het Broederschap van Manneken Pis betreurt het wegblijven van het stadsbestuur. “Het Broederschap heeft nog nooit een vereniging geweigerd, ook niet als die politiek niet goed ligt. In het verleden hebben nog actiegroepen een kostuumpje geschonken. Hiertegen is nooit enige vorm van verzet geweest. Wij hebben respect voor de democratie, waarin iedereen vrij is om te denken wat hij of zij wil. Het Broederschap neemt daar geen standpunt over in en is dankbaar voor elk kostuumpje dat geschonken wordt", reageert secretaris Luc Van Schoors op de heisa.