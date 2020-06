Stad waarschuwt: “Bewonerskaart niet geldig in tijdelijke blauwe zone in stadscentrum” Frank Eeckhout

05 juni 2020

14u28 0 Geraardsbergen Een bewonerskaart telt niet om gratis te parkeren in de blauwe zone in het centrum van Geraardsbergen. “We merken dat veel inwoners hun bewonerskaart gebruiken in de tijdelijke blauwe. Dit mag uiteraard niet. Tegen inbreuken hierop zal een retributie volgen", waarschuwt schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V).

Het stadsbestuur Geraardsbergen heeft tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis tijdelijk beperkt parkeren ingevoerd in de betaalzone in het centrum via het plaatsen van een blauwe kaart. Enerzijds gebeurde dat om meer klanten aan te trekken voor de lokale handelaars en anderzijds om te zorgen voor de nodige roulatie. “De parkeerautomaten werden tijdelijk buiten werking gezet. Men moet dus de parkeerschijf correct voorleggen, indien men geparkeerd staat in de betaalzone. Mensen met een bewonerskaart mogen niet gratis parkeren in de betaalzone. De bewonerskaart geldt enkel voor welbepaalde straten van de blauwe zone. Die straten werden vermeld bij het toekennen van de bewonerskaart. Overtredingen hiertegen gaan beboet worden", laat schepen Fernand Van Trimpont weten.