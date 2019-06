Stad verkoopt deel patrimonium: “Niet om financiën op te smukken” Frank Eeckhout

08 juni 2019

16u33 1 Geraardsbergen Het stadsbestuur van Geraardsbergen gaat een deel van haar patrimonium verkopen. Het gaat om twee pastoriewoningen, drie rijhuisjes en een gebouw in de Collegestraat. “De verkoop heeft niets te maken met de financiële uitdagingen waar we voor staan. Maar het helpt wel", geeft burgemeester Guido De Padt (Open Vld) toe.

Op de gemeenteraad van dinsdag 18 juni gaat het stadsbestuur voorstellen om enkele gebouwen te verkopen. “Het gaat om de pastoriewoningen in Goeferdinge en Ophasselt en drie rijwoningen in de Weverijstraat. Ook het gebouw in de Collegestraat, waar vroeger de Academie gehuisvest was, gaan we verkopen. De verkoop van onroerend goed dat leegstaat of geen andere nuttige functie meer kan hebben, kadert binnen een gezond vastgoedbeheer. Ook in het verleden hebben we al pastoriewoningen verkocht. Denk maar aan die in Viane, Zandbergen, Vloerzegem, Idegem en Overboelare. Recent verkochten we ook nog 25 percelen bos, een beslissing die reeds in 2017 in gang werd gezet", zegt schepen van Patrimonium Veerle Mertens (CD&V).

De pastorie van Ophasselt, die beschermd is en waarvan het gebouw dus behouden zal blijven, dreigt te verloederen als ze niet vlug betrokken wordt door een nieuwe eigenaar. “Dat geldt ook voor het gebouw in de Collegestraat. De gebruikers kunnen perfect elders een onderkomen vinden. Het in eigendom houden van een oud gebouw leek ons dus niet verder meer aangewezen. Dergelijk groot pand in het centrum van onze stad kan ongetwijfeld een mooie private bestemming krijgen. Voor de pastorie van Goeferdinge wordt voorgesteld om het aan de kerkfabriek te verkopen om er de vele activiteiten in te verankeren. De drie kleine woningen in de Weverijstraat worden niet langer gebruikt voor de herhuisvesting van eigen personeel. Hiervoor wordt nu ruimte voorzien in het gebouw dat wordt opgericht in het binnengebied achter het Administratief Centrum, waar ook het archief en het kenniscentrum komt", verduidelijkt schepen Mertens.

De opbrengst zal afhangen van de bedragen die geïnteresseerde kopers willen geven voor de panden. “is voorbarig dat wij daar nu al bedragen zouden aan vast hangen. De opbrengsten van dergelijke verkopen zijn kapitaalopbrengsten en kunnen enkel dienen om nieuwe investeringen te financieren of bestaande investeringsleningen vervroegd af te lossen. Op die manier daalt onze schuld. Mij komt het voor dat hier het gezond verstand primeert en wij gewoonweg als een goed huisvader handelen. Een en ander heeft dus niets te maken met de financiële uitdagingen waar we voor staan en die inderdaad inspanningen zullen vergen. Maar het helpt uiteraard wel", zegt burgemeester Guido De Padt. De burgemeester wil ook een kwakkel de wereld uit helpen. “Er wordt gezegd dat Geraardsbergen virtueel failliet is. Wel, enkele dagen geleden hebben we 3,18 miljoen euro gestort aan het ziekenhuis. Zou een gefailleerde daartoe in staat zijn", kaatst De Padt de bal terug.