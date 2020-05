Stad stelt drie locaties open voor studenten Claudia Van den Houte

21 mei 2020

16u56 1 Geraardsbergen De stad Geraardsbergen stelt drie locaties open waar studenten samen kunnen studeren.

Het gaat om Jeugdcentrum de Spiraal, de kerk van Zarlardinge en de kerk van Onkerzele. Overal zijn strikte richtlijnen van toepassing. Zo worden de studenten tussen 9 en 9.30 uur verwacht. Laatkomers komen er niet meer in. Ze melden zich aan bij de toezichter van dienst, die hen een tafel zal toewijzen. Iedereen moet ten laatste om 18 uur vertrekken. Mondmaskers zijn verplicht bij het betreden en verlaten van de studeerruimtes. Binnen mag je ze uit doen. De studeerruimtes zijn open van maandag tot vrijdag. Aangezien de plaatsen beperkt zijn, moet je je plaats reserveren. Dat kan via een link op de website van de stad. Je kan maximum vier dagen per week reserveren.

“Vele jongeren hebben meer dan ooit nood aan een rustige studeerplek”, zegt schepen van Onderwijs en Jeugd Fernand Van Trimpont (CD&V). “Zij hebben thuis niet altijd de ideale omstandigheden om te studeren. Zeker al niet in deze tijden waarbij er veel gezinsleden ‘thuis’ zijn.”