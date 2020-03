Stad start Facebookpagina Solidair Geraardsbergen: “Zodat mensen nog sneller in actie schieten” Frank Eeckhout

16u51 0 Geraardsbergen Met de Facebookpagina Solidair Geraardsbergen wil de stad haar inwoners sensibiliseren om hun buren te helpen. “Met zo’n oproep hopen we dat mensen sneller in actie schieten”, zegt schepen van Samenleving Kristin Vangeyte (Open Vld).

De actie ‘Beste buren’ wordt al uitgevoerd in Geraardsbergen. Hierbij steek je een briefje (te downloaden van de website van de stad) in de bus van je buur met je gsm of telefoonnummer op. Je kan er ook een leuke boodschap voor je buur opschrijven of je kan meedelen dat die op jou beroep kan doen.

“Deze werking willen we nu uitbreiden met een Facebookpagina. Op die pagina kan je aangeven waar mensen in eenzaamheid leven. Die krijgen dan een bezoekje van onze vrijwilligers, uiteraard steeds de veiligheidsvoorschriften in acht nemend. Ondertussen hebben we ook de toeleider in diversiteit ingeschakeld om mensen van buitenlandse herkomst te contacteren. Dit met de bedoeling om hen accuraat en juist te informeren.”

“Er zijn door onze brugfiguren verschillende affiches in verschillende talen verdeeld. Zij worden door onze integratieambtenaar ingelicht van de laatste updates rond de maatregelen tegen het coronavirus en de brugfiguren verspreiden dit dan in de taal van de nieuwkomers", laat schepen Kristin Vangeyte weten.