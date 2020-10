Stad onderzoekt uitwerking van buurtzorgnetwerk Frank Eeckhout

14u26 1 Geraardsbergen Op vraag van oppositiepartij sp.a gaat het stadsbestuur van Geraardsbergen de uitrol van een buurtzorgnetwerk onderzoeken. “We gaan dat idee meenemen bij de verdere uitwerking van ons beleid inzake eenzaamheid en vrijwilligers", belooft schepen van Samenleving Kristin Vangeyte (Open Vld).

Op de gemeenteraad stelde Emma Van der Maelen voor om in Geraardsbergen een buurtzorgnetwerk uit te rollen. “Een buurtzorgnetwerk biedt laagdrempelige zorg met en door buurtbewoners. Het gaat dus om mensen die op vrijwillige basis iets doen voor elkaar en zo een bijkomende en zeer belangrijke schakel invullen in een netwerk van zorg, naast de professionele zorg die er al is. Zo’n informeel (buurt)zorgnetwerk verhoogt de levenskwaliteit en vergroot de zelfstandigheid van senioren en andere kwetsbare personen. Op die manier kunnen zij zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis blijven wonen en worden ze uit hun sociaal isolement gehaald", meent Van der Maelen.

Schepen Kristin Vangeyte belooft dat idee mee te nemen bij de verdere uitwerking van het beleid inzake eenzaamheid en vrijwilligers. Ze beklemtoont ook dat de stad al initiatieven in die aard genomen heeft. “Zo hebben we in de omgeving van de Weverij een buurtgericht netwerk in samenwerking met Kind en Gezin. Dat netwerk zet in op de realisatie van rechten van kinderen en gezinnen en de materiële en immateriële noden van gezinnen. Het is gericht op verbinding met de buurt en op verbreding van de leefwereld van kinderen en gezinnen. Ook tijdens de lockdown hebben we mogen ervaren dat heel veel burgers bereid waren om de zorg voor hun buren op te nemen. Zij staken ‘buurbriefjes’ in de brievenbussen waarop ze aangaven dat te willen helpen waar nodig. Ook op Hoplr, onze digitale buurtwerking, hebben zich tijdens lockdown heel wat inwoners ten dienste gesteld van hun straat, buurt of wijk. Ook dorps- en wijkraden trekken de sociale kaart en zetten zorg voor de buurt hoog op de agenda”, reageert Vangeyte.