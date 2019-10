Stad lanceert oproep naar kandidaten voor Cultuurprijs 2019 Frank Eeckhout

30 oktober 2019

16u41 2 Geraardsbergen Het stadsbestuur van Geraardsbergen lanceert een oproep naar kandidaten voor de Cultuurprijs 2019. “De laureaten uit de drie categorieën (vereniging, individu, cultuurvrijwilliger) worden beloond met een geldprijs", zegt schepen van Cultuur Ann Panis (Open Vld).

Kunst en cultuur brengen mensen samen en doen de stad leven. Daarom organiseert de stad Geraardsbergen in samenwerking met de Cultuurraad de Cultuurprijs Geraardsbergen. “Om alle cultuuraanbiedende verenigingen evenwaardig aan bod te laten komen, wordt de Cultuurprijs voor de Vereniging afwisselend uitgereikt aan een vereniging voor amateurkunsten en aan een socio-culturele vereniging. Dit jaar zal de Cultuurraad de prijs uitreiken aan diegene die zich in het voorbije werkingsjaar op socio-cultureel vlak uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt of een uitzonderlijke of bijzondere prestatie heeft verricht met een ruime weerklank in of voor Geraardsbergen", kondigt schepen Ann Panis aan.

Kandidaturen voor deze Cultuurprijs kunnen door iedereen (een natuurlijk persoon, een vereniging of de Cultuurraad) worden voorgedragen. Dit kan door het inschrijvingsformulier met vijf foto’s (indien mogelijk) van het werk, curriculum vitae en eventueel kort beeld- of geluidsfragment ten laatste op zaterdag 30 november te bezorgen aan de Cultuurdienst via e-mail, Bpost of door de documenten af te geven in het toeristisch infokantoor. Alle kandidaturen worden door een jury onafhankelijk en objectief beoordeeld. Op donderdag 12 december om 20 uur worden de cultuurlaureaten bekendgemaakt. De huldiging en plechtige uitreiking van de prijzen vindt plaats in het Arjaantheater aan de Zonnebloemstraat. De toegang is gratis.