Stad en RATO gaan zwerfkatten castreren en steriliseren Frank Eeckhout

19 juni 2020

10u27 0 Geraardsbergen Om de populatie zwerfkatten en de overlast die deze met zich meebrengt te beperken, organiseert de stad Geraardsbergen samen met RATO vzw een zwerfkattenactie.

Eigenaars van huiskatten houden hun kat van maandag 22 tot donderdag 25 juni best binnen of doen ze een halsbandje om. “Er worden vangkooien geplaatst in de Watermolenstraat, Gapenberg, Groenlaan, Volderstraat, Oudenbergstraat, Dagmoedstraat, Wallestraat en aan den Bleek. De katten worden na castratie of sterilisatie weer uitgezet op de plaats waar ze gevangen zijn", laat schepen van Dierenwelzijn Martine Duwyn (Open Vld) weten. Heb je nog vragen rond deze actie, dan kan je terecht bij de dienst Milieu via mail naar milieu@geraardsbergen.be of op het nummer 054/43.44.63.