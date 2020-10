Stad betaalt maandelijks 1.500 euro huur voor nieuw buurthuis Frank Eeckhout

08 oktober 2020

12u29 1 Geraardsbergen De stad gaat elke maand 1.500 euro betalen voor het nieuwe buurthuis in de Dagmoedstraat in Schendelbeke. “Het nieuwe buurthuis wordt een aanwinst voor de inwoners van Schendelbeke. De dorpsraad droomt er al jaren van”, zegt schepen van Samenleving Kristin Vangeyte (Open Vld).

Het stadsbestuur van Geraardsbergen gaat samenwerken met Beauprez Service Residenties voor de bouw van een nieuw buurthuis in Schendelbeke. Dat buurthuis komt op de huidige locatie in de Dagmoedstraat. “In het buurthuis komt een grote ontmoetingsruimte van 300 vierkante meter, een berging, inkom, vestiaire en een ruime keuken. In een ondergrondse parking is plaats voor tien wagens”, vertelt Kristin Vangeyte. Achter het buurthuis ligt een groen zone die toebehoort aan een privé-eigenaar. “Die is maar liefst dertig are groot en leent zich voor de inplanting van een buurtpark. De vraagprijs is voorlopig nog te hoog, maar de gesprekken lopen nog. Het buurtpark zou in ieder geval een meerwaarde zijn voor de omgeving”, besluit de schepen. De bouw van het buurthuis moet volgend jaar van start gaan.